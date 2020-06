Fase 3: Consiglio comunale di Milano destina 12,9 milioni per emergenza, 5,5 milioni a sostegno occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un milione e mezzo di euro è destinato a “contributi straordinari per la rete milanese dello Sport sul territorio: in particolare 780.000 euro in contributi per i maggiori costi sostenuti per la gestione degli impianti a seguito dell’emergenza Covid-19 dai concessionari sportivi del Comune e 520.000 euro in contributi per l’attività continuativa delle associazioni e società sportive senza scopo di lucro”. Tra i criteri per la determinazione del contributo, anche la partecipazione ai progetti delle summer school e la realizzazione di progetti specifici che prevedano l’inclusione di disabili nell’attività sportiva di base o agonistica. 170.000 euro poi andranno “in contributi per coprire i canoni di concessione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano da inizio marzo a fine giugno”. 700.000 euro sono destinati a voucher mobilità, finalizzati ad abbattere i costi delle corse in taxi per anziani, personale medico e sanitario, disabili, donne in orari serali e notturni. 530.000 euro sono per l’assistenza scolastica ai minori disabili under 14, con risorse destinate a coprire i maggiori oneri dovuti all’emergenza Covid-19 per l’assistenza educativa. Mezzo milione in conto capitale andrà infine a costituire un “fondo autunno”, stagione che - ricorda il testo - “porterà come tutti gli anni, patologie da raffreddamento, influenzali e parainfluenzali. Auspicando che non si intreccino con il temuto secondo picco da Covid-19 alcune risorse possono essere destinate per azioni a carattere preventivo diagnostico e informativo da parte dell’amministrazione comunale come dotazione dpi per le fasce più deboli; attivazione di unità di supporto ambulatoriali o di pronto intervento diagnostico per esecuzioni di esami a supporto dei medici di base; promozione di una campagna antinfluenzale; installazione di hub temporanei in luoghi pubblici o associazioni per informativa Covid-19 e sostegno alle famiglie per accesso a internet ed educazione digitale diffusa”. (segue) (Rem)