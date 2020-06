Sanità: Ciacciarelli (Lega), oggi sopralluogo all'ospedale San Benedetto di Alatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo pomeriggio ho effettuato un sopralluogo ispettivo presso l'ospedale San Benedetto di Alatri insieme con il consigliere comunale locale Roberto Addesse, il coordinatore del partito in città Emanuele Palmisani, e Kristalia Rachele Papaevangeliu, già senatrice della Repubblica". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "La Lega è vicina alle esigenze del territorio - aggiunge - e lo dimostra con i fatti. Abbiamo svolto un sopralluogo per verificare il corretto funzionamento della macchina ospedaliera, e recepire le istanze del personale medico, infermieristico e sanitario che ogni giorno deve fare i conti con mille difficoltà che la Regione Lazio ha il potere di risolvere. Il mio compito in quanto consigliere regionale è proprio questo: controllare lo stato delle cose, su indicazione dei cittadini, e a sollecitare la Giunta Regionale a muoversi con impegno fattivo qualora si verificassero delle problematiche. Ci attiveremo, pertanto, per portare sui tavoli competenti le istanze del personale sanitario. La Lega c'è, è sul territorio, io ci sono, da unico consigliere regionale della Lega e di tutto il centrodestra per la provincia di Frosinone, sono a disposizione per intraprendere tutte le battaglie del caso". (Com)