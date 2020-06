Usa: Reddit chiude il canale dei fan di Donald Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reddit, piattaforma statunitense di social news e discussione, ha deciso di chiudere il canale The_Donald, forum con 790 mila sottoscrittori fan di Donald Trump che postavano suoi meme, notizie e messaggi. Lo riporta il "New York Times". Secondo l'amministratore delegato Steve Huffman, il motivo è che il canale ha spesso violato le regole, dando spazio a offese, insulti razzisti e messaggi d’odio, prendendo di mira minoranze e omosessuali. Come The_Donald, sempre oggi sono stati rimossi altri duemila forum, tra quelli inattivi o con pochi iscritti. Con questa decisione Reddit segue altri social che hanno deciso di monitorare attivamente gli eccessi di Trump e della sua galassia: come Twitter, che ha deciso di fare fact-checking sui tweet “fuorvianti” del presidente, e Snapchat, che ha dichiarato non promuoverà più i suoi messaggi. Nel frattempo, un numero crescente di aziende ha sospeso le campagne social dopo che gruppi per i diritti civili hanno chiesto il boicottaggio pubblicitario di Facebook. La contestazione mossa a Facebook, invece, è di non avere arginato i contenuti e la disinformazione razzista e violenta. (Nys)