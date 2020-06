Giustizia: Tajani, contro Berlusconi un vero colpo di Stato giudiziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’intercettazione interviene anche la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. “Quanto andato in onda a ‘Quarta Repubblica’ è semplicemente sconvolgente, doloroso. L'audio del dottor Franco sulla sentenza di condanna a Berlusconi, reso pubblico da ‘Il Riformista’, evidenzia che la democrazia è stata truccata, alterata al punto da cambiare il corso della storia politica italiana, nonché da minare l'equilibrio tra i poteri dello Stato. E' semplicemente vergognoso che una certa magistratura utilizzi il proprio potere a fini di lotta politica, è un danno fatto non solo al presidente Berlusconi, alla sua famiglia e a Forza Italia - continua Ronzulli - ma a tutti i cittadini che da stasera hanno la riprova che purtroppo esiste anche una giustizia non giusta. Ricordiamoci che se Berlusconi è fuori dal Senato è a causa di questa sentenza ingiusta e che oggi scopriamo essere pilotata", conclude Licia Ronzulli. (Rin)