Eritrea: Carè (Iv), no alla chiusura dell'Istituto di Asmara

- "Scongiurare la chiusura dell'Istituto Italiano Statale Omnicomprensivo di Asmara in Eritrea". E' quanto chiede Nicola Carè, deputato di Italia Viva, in un'interrogazione rivolta al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Le conseguenze della pandemia Covid-19 – aggiunge - hanno investito l'istituzione statale italiana più grande al mondo, fondata nel 1935, strumento chiave della cooperazione italiana in Eritrea, che comprende scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Il 25 marzo 2020, infatti, in piena fase di lockdown è stata inviata al governo italiano, dall'ufficio di Presidenza del governo eritreo, una nota di revoca della licenza. A tal riguardo è opportuno precisare che i rapporti tra Italia ed Eritrea sono regolati da un Accordo Bilaterale siglato nel 2012 in attesa di rinnovo". (segue) (Com)