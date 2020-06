Decreto Rilancio: Villarosa (M5s), maggiori risorse al Fondo antiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, "il M5s ha da sempre posto come priorità del programma di governo la lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo destinato - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota riferendosi ad un emendamento al decreto Rilancio - altre risorse, 10 milioni di euro, al Fondo antiusura per aiutare i cittadini in difficoltà. In questa battaglia ringrazio il deputato Silvestri ed il collega Sibilia al ministero dell' Interno, insieme valuteremo ulteriori iniziative per garantire la legalità e disattivare la presa della criminalità sull'economia del nostro Paese e sugli imprenditori onesti". (Com)