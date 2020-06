Fase 3: Consiglio comunale di Milano destina 12,9 milioni per emergenza, 5,5 milioni a sostegno occupazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Risorse - spiega Barberis - per preparare la città all'autunno cercando di evitare che si ripeta quanto successo”. Un milione di euro in parte capitale infine viene destinato a “sostenere progetti di start up innovative in ogni ambito della vita sociale, economica e culturale, capaci di offrire un contributo concreto alla strategia di adattamento ‘Milano 2020’ elaborata dal Comune per sostenere il rilancio della città dopo l’emergenza Covid-19. Con particolare attenzione a progetti riguardanti i servizi alla salute sul territorio, i servizi digitali per cittadini e imprese, i sistemi di logistica per la distribuzione delle merci”. “Misure concretissime - commenta il capogruppo Pd - che metteremo in campo per fronteggiare l'emergenza e sostenere la ripresa della nostra città”. “Siamo ben consapevoli - osserva - che serviranno sforzi ancora maggiori e sui quali dovremo necessariamente coinvolgere il governo, ma questi interventi insieme a quelli preziosi già sostenuti dalla giunta segnano i primi passi nella giusta direzione”. “Milano deve tenere e riprendersi, anche mettendo in gioco il proprio modello di sviluppo. Non è solo un problema locale ma un'esigenza nazionale”, conclude Barberis. (Rem)