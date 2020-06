Decreto Rilancio: M5s, con emendamento aumentiamo bonus affitti a imprese in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento cinque stelle delle commissioni Bilancio e Attività produttive della Camera osservano: "Con il decreto Rilancio, per far fronte alle difficoltà di imprese con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, abbiamo previsto un credito d'imposta del 60 per cento sul canone di locazione degli immobili a uso produttivo. Tale credito d'imposta, grazie a un emendamento del M5s a prima firma Cosimo Adelizzi, approvato in commissione Bilancio alla Camera - continuano i parlamentari in una nota -, spetterà nella misura del 20 per cento sulle locazioni e del 10 per cento sugli affitti d'azienda anche a tutte le imprese esercenti commercio al dettaglio che registrano ricavi superiori a 5 milioni di euro all'anno. In questo modo - concludono gli esponenti del M5s - allarghiamo la platea dei beneficiari, andando ad aiutare quelle aziende che hanno subito perdite per via dell'emergenza sanitaria e hanno bisogno di sostegno per ripartire". (Com)