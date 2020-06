Farnesina: rimpatriate 880 persone nella giornata di oggi, il totale supera quota 106 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi sono rientrate in Italia circa 880 persone a bordo di velivoli provenienti da Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Isole Canarie, Repubblica Dominicana e Cuba. Un traghetto è inoltre salpato dal Marocco, diretto verso le nostre coste. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Dall’inizio dell’emergenza, la costante assistenza dell’Unità di crisi, in stretto raccordo con le ambasciate e i consolati italiani in tutto il mondo, ha assicurato il rientro di oltre 106.100 connazionali da 121 Paesi, attraverso 1.117 operazioni aeree, navali e terrestri. (Com)