Energia: Algeria, Sonatrach ottiene assegnazione per mega progetto Touat

- La compagnia algerina di idrocarburi Sonatrach ha annunciato l'accettazione provvisoria del progetto Touat nella regione di Adrar, nel sud del paese. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Neptune Energy e Tecnicas Reunidas e prevede la perforazione di 18 pozzi di produzione di gas, la costruzione di un impianto di trattamento del gas con una capacità di 14,3 milioni di metri cubi al giorno, una rete di raccolta e spedizione per gas di vendita al GR5. Quest'ultima fase segna l'acquisizione delle operazioni da parte di Sonatrach e del suo partner Neptune Energy per il funzionamento dell’impianto di trattamento del gas. Il gruppo Touat Gaz, che opera per conto dei due partner Sonatrach e Neptune Energy, ha completato con successo i lavori di costruzione dell’opera, che ha iniziato a esportare gas nel settembre 2019. Attualmente questo l’impianto lavoro produce 12,8 milioni di metri cubi al giorno di gas.(Ala)