Lavoro: Gualtieri, prolungheremo blocco licenziamenti e proroga Cassa integrazione

- Sul blocco dei licenziamenti e sulla proroga della Cassa integrazione "non c’è una dialettica di tipo politico" nella maggioranza, "stiamo esaminando insieme un quadro complicato per trovare misure più efficaci". Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ospite a "In onda" su La7. "Domani - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - abbiamo un incontro importante per come mettere in campo strumenti per prorogare il sostegno ai lavoratori, che abbiamo realizzato con una modalità senza precedenti, e contemporaneamente favorire il rilancio, la ripresa dell’economia. Prolungheremo le misure che ci sono, dovremo renderle - ha concluso Gualtieri - più selettive". (Rin)