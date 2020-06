Coronavirus: Oms, in Brasile una morte su quattro in nel continente americano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il ministero della Salute ha ammesso che i contagi continuano ad aumentare nel paese. "La scorsa settimana avevamo ipotizzato che la curva di contagi tendeva a stabilizzarsi e diminuire, tuttavia questa settimana avviamo registrato un aumento significativo di nuovi casi", ha dichiarato il sottosegretario alla sorveglianza sanitaria del ministero della Salute, Arnaldo Correia de Medeiros. "Il bollettino della ventiquattresima settimana epidemiologica ha registrato 177.668 nuovi casi di coronavirus in Brasile in sette giorni, un numero che è salito a 217.065 nel bollettino successivo, relativo alla venticinquesima settimana, segnando un aumento del 22 per cento", sostiene il ministero. Medeiros ha anche spiegato che il 'plateau' della curva epidemica, che rappresenterebbe la fase di stabilizzazione del numero di nuovi casi, non è stato raggiunto nel paese. "Il fatto che in alcune regioni ci sia stato un calo del numero di morti, non significa la fine dell'epidemia". (segue) (Brp)