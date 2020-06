Coronavirus: Oms, in Brasile una morte su quattro in nel continente americano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione dei casi di Covid-19 è anche oggetto di analisi da parte della magistratura, secondo cui l'azione del governo nella lotta contro la pandemia di coronavirus manca di "linee guida" efficaci e rischia di causare, oltre a un aumento delle infezioni e dei decessi, uno spreco di denaro pubblico. È quanto scrive la Corte dei Conti al termine delle audizioni ai responsabili dell'unità di crisi governativa allestita per coordinare le operazioni per far fronte alla crisi sanitaria". Nel rapporto redatto dal giudice Vital do Rego si sottolinea che non è stato possibile identificare "la definizione di linee guida strategiche in grado di stabilire obiettivi da perseguire da tutte le entità e gli attori coinvolti". Il documento sottolinea soprattutto che le carenze nella strategia di contrasto alla pandemia potrebbe e causare uno spreco di denaro pubblico e un aumento del numero di infezioni e decessi. Il comitato di crisi è stato creato a marzo dal governo per sorvegliare e monitorare gli impatti del nuovo coronavirus. Il documento redatto dal giudice Vital do Rego è stato approvato dall'Assemblea plenaria dell'organo giudiziario federale. (Brp)