Usa: il dipartimento di Stato condanna la sterilizzazione forzata di Pechino nello Xinjiang

- Il dipartimento di Stato Usa attacca il Partito comunista cinese per "la sterilizzazione forzata, l'aborto forzato e la pianificazione familiare coercitiva contro gli uiguri e altre minoranze nello Xinjiang, come parte di una continua campagna di repressione". Lo riporta il dipartimento in una nota, in cui si fa riferimento alla "scioccanti rivelazioni" dell'antropologo tedesco Adrian Zenz, "tristemente coerenti con decenni di pratiche del Pcc che dimostrano un totale disprezzo per la sacralità della vita e la basilare dignità umana". Il dipartimento chiede al Partito comunista cinese di "porre immediatamente fine a queste orribili pratiche" e a tutte le nazioni "di unirsi agli Stati Uniti per chiedere la fine di questi abusi disumanizzanti".(Nys)