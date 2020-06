Ex Ilva: Patuanelli, ingresso Stato può tutelare ambiente e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Taranto, “non ci siamo mai dimenticati, nemmeno per un secondo, dell’ex Ilva. Pochi giorni fa si è chiusa la decennale vertenza della ferriera di Servola, con la sottoscrizione dell’Accordo di programma. Trieste può diventare un modello anche per Taranto, dove l’ingresso dello Stato dovrà tutelare ambiente e occupazione, accompagnando il privato in un percorso che dovrà trasformare l’Ilva nell’acciaieria più all’avanguardia d’Europa, in un processo di decarbonizzazione che deve iniziare subito”. Lo ha scritto su Facebook il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. “E qui sì che dovremo sfruttare ogni singolo centesimo messo a disposizione dall’Europa, come i fondi del Just Transition Fund – ha aggiunto - . Ne ho parlato la scorsa settimana con il commissario per il Green Deal europeo Frans Timmermans, che mi ha confermato il sostegno incondizionato della Commissione europea al progetto”.(Rin)