Camera: Fico, da commissione Politiche Ue relazione su strumenti cui si esprimerà Aula

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, in merito ai lavori di Montecitorio rileva: "Questa settimana la commissione Bilancio chiuderà l'esame del decreto Rilancio, che quindi approderà presto all'esame dell'Aula. Intanto l’Assemblea è impegnata sul decreto sulle indagini di sieroprevalenza e statistiche Covid. Mercoledì - continua la terza carica dello Stato su Facebook - si svolgerà invece il premier question time, con il presidente Conte che risponderà in diretta tv alle interrogazioni di tutti i gruppi, mentre in serata è prevista la capigruppo che definirà i lavori delle prossime settimane". Fico prosegue: "Nell’ambito dell’ampia attività che svolgono le commissioni, vi segnalo il lavoro che sta portando avanti in queste settimane la commissione Politiche dell'Unione europea. In vista delle sfide impegnative che il Paese è chiamato ad affrontare, ha deciso di procedere a un’analisi approfondita sugli strumenti di cui oggi dispone l'Unione europea e su quelli che si stanno progettando per il futuro. Su iniziativa del presidente Battelli e dell'intero ufficio di presidenza - sottolinea il presidente della Camera - sono stati auditi esponenti di vari settori e provenienti dalle istituzioni europee e dal nostro Paese. Al termine di questo ciclo verrà definita una relazione su cui si esprimerà l'Aula. Questo lavoro unico di studio e approfondimenti costituirà dunque anche un prezioso indirizzo". (Rin)