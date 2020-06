Decreto Rilancio: Silvestri (M5s), con nuovo emendamento raddoppia fondo per prevenzione usura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Francesco Silvestri, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, segnala: "La commissione Bilancio ha appena approvato un emendamento a mia prima firma al decreto Rilancio per il contrasto al fenomeno dell'usura, che destina altri 10 milioni – generandone però nella pratica il triplo - al fondo dedicato a interventi in favore di soggetti a rischio usura. Un grande risultato - continua il parlamentare in una nota -, frutto di una lunga battaglia contro l'usura, che si aggiunge a un recente emendamento al decreto Liquidità: in totale, il fondo in questione raggiungerà una liquidità generata di 90 milioni destinata a famiglie ed imprenditori". Per Silvestri, "la sensibilità del Movimento cinque stelle su questo tema è massima, ed è giusto che aumenti in una fase così difficile, in cui tante persone rischiano di cadere vittime della piaga sociale dell'usura. Continuiamo - conclude l'esponente del M5s - a riporre massima attenzione su questo fenomeno e a vigilare ogni giorno". (Com)