Usa: Casa Bianca, nessuna conferma su taglie russe sui nostri militari in Afghanistan

- L'intelligence Usa non ha raggiunto un consenso sulla veridicità delle accuse secondo cui la Russia avrebbe offerto delle ricompense ai talebani per uccidere militari statunitensi in Afghanistan. Lo ha detto oggi la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. “Non c'è consenso all'interno della comunità dell'intelligence su queste accuse. In effetti, ci sono opinioni divergenti da parte di alcuni all'interno della comunità dell'intelligence in merito alla veridicità di ciò che viene riportato e la veridicità delle accuse sottostanti continua a essere valutata”, ha detto McEnany durante un briefing con la stampa. Poiché le informazioni non sono state verificate, ha aggiunto la portavoce, né il presidente degli Stati Uniti Donald Trump né il vicepresidente Mike Pence sono stati informati dall'intelligence. La scorsa settimana il “New York Times” ha diffuso la notizia secondo cui un’unità dell’intelligence militare russa, legata a tentativi di omicidi in Europa, avrebbe offerto ricompense lo scorso anno per attacchi contro le truppe statunitensi e della coalizione in Afghanistan. (segue) (Nys)