Usa: Casa Bianca, nessuna conferma su taglie russe sui nostri militari in Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano, militanti islamisti, o elementi criminali armati a loro vicini, avrebbero intascato delle somme di denaro. Sempre secondo il “Nyt”, Trump sarebbe stato informato dall’intelligence ma non avrebbe autorizzato una risposta. Il presidente Usa ha tuttavia negato di essere stato informato delle presunte ricompense pagate dalla Russia ai talebani. “Nessuno ha informato me, il vicepresidente Pence o il responsabile del personale della Casa Bianca, Mark Meadows, riguardo i presunti attacchi alle nostre truppe in Afghanistan da parte dei russi, come riportato attraverso una fonte anonima dal fake news New York Times. Tutti lo negano e non ci sono stati molti attacchi contro di noi”, ha scritto Trump sul suo account twitter. “Nessuno è stato più duro con la Russia dell’amministrazione Trump”, ha aggiunto. Anche la Russia ha negato le accuse. (Nys)