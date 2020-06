Brasile: l'ambasciata italiana a Brasilia apre le sue porte al pubblico il 10 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata italiana a Brasilia offrirà le consuete visite guidate della propria struttura per l'edizione 2020 del progetto "Ambasciata porte aperte" sul web. A causa della necessaria adozione di misure di distanziamento sociale per contenere la pandemia di coronavirus, infatti, la storica sede diplomatica italiana in Brasile non potrà aprire fisicamente le sue porte per accogliere visitatori e accompagnarli alla scoperta dell'ammirevole lavoro architettonico di Pier Luigi Nervi. L'ambasciata ha così spostato il tradizionale ciclo do visite guidate in un percorso di storia, curiosità e immagini sul web. Dal 2017 il mese di giugno le visite guidate rappresentano un appuntamento fisso attesissimo dagli abitanti di Brasilia. (segue) (Brb)