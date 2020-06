Brasile: l'ambasciata italiana a Brasilia apre le sue porte al pubblico il 10 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del mese della festa della Repubblica, l'ambasciata d'Italia è solita aprire le sue porte, accompagnando i visitatori alla scoperta delle peculiarità architettoniche ed artistiche dell'edificio, progettato dal Nervi, il grande ingegnere italiano che ha collaborato con architetti di fama internazionale - tra cui Le Corbusier e Louis Kahn - e progettato opere famose, come il Palazzo Unesco (Sala Nervi), il grattacielo Pirelli a Milano, la palestra e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma. Struttura imponente, di notevole pregio architettonico e valore artistico, la sede diplomatica è considerata come uno degli edifici più belli di Brasilia, al pari dei più famosi monumenti della capitale, ed è meta abituale di turisti, architetti ed ingegneri, oltre che, più in generale, di un pubblico appassionato di arte e cultura italiana. (segue) (Brb)