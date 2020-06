Brasile: l'ambasciata italiana a Brasilia apre le sue porte al pubblico il 10 marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prestigio della Sede è tale che recentemente la casa editrice Mondadori Electa ha promosso, su impulso dell'Ambasciata, la stampa di una nuova edizione del volume "Pier Luigi Nervi. L'ambasciata d'Italia a Brasilia", originariamente realizzato nel 2008 solo in lingua italiana, e riedito con un nuovo formato ed un nuovo apparato fotografico anche in portoghese. In attesa che le circostanze rendano nuovamente possibile la realizzazione delle visite di persone, per la quarta edizione dell'iniziativa, l'ambasciata ha predisposto un percorso tematico online, arricchendo i contenuti delle pagine dedicate alla sede di nuove sezioni e contributi fotografici: dalle informazioni sulla storia ed il progetto architettonico dell'edificio, alla visita degli interni (una galleria di immagini esclusive), alle misure di sostenibilità energetica messe in atto nell'ambito del progetto "Ambasciata Verde". Il tutto in italiano e portoghese. (segue) (Brb)