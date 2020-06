Brasile: l'ambasciata italiana a Brasilia apre le sue porte al pubblico il 10 marzo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata ha voluto aprire ancora una volta, seppur virtualmente, le porte di un edificio concepito e costruito in un clima di grandi aspettative, risultato di circostanze peculiari che lo rendono unico per significato e storia, e che contribuisce con orgoglio al ricco patrimonio architettonico della capitale del Brasile, che compie quest'anno sessanta anni. L'ambasciata offre in tal modo, in tempi di pandemia, il frutto della straordinaria tradizione italiana ad un pubblico potenzialmente vastissimo, grazie ai nuovi strumenti di comunicazione sociale. (Brb)