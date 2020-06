Eritrea: Carè (Iv), no alla chiusura dell'Istituto di Asmara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vista la situazione che si è delineata – sottolinea Carè - il rischio di una mancata riapertura della scuola è molto serio se si considera che lo stesso Ministero dell'Educazione locale non ha autorizzato lo svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione agli studenti con cittadinanza eritrea. Tale ipotesi va assolutamente rigettata. Per tali ragioni occorre intervenire con tempestività allo scopo di consentire all'Istituto Italiano di Asmara di proseguire la sua consolidata attività e il suo fondamentale e prestigioso ruolo educativo e formativo delle nuove generazioni". (Com)