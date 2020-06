© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benedetta Fiorini, deputata di Forza Italia, afferma: "Vittoria. È stato approvato il nostro emendamento a mia prima firma al decreto Rilancio che dà una boccata d’ossigeno alle imprese grazie all’incremento di 30 milioni per il ristoro delle spese per la mancata partecipazione alle fiere commerciali annullate - conclude la parlamentare su Twitter - causa Covid-19. Fatti, non parole". (Rin)