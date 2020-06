Bologna: Lucaselli (Fd'I), a carabiniere ferito piena vicinanza, è tragedia sfiorata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli sottolinea in una nota che "al carabiniere rimasto ferito in servizio nei pressi di Bologna vanno piena vicinanza e auguri di un rapido recupero. E la speranza che i malviventi che lo hanno investito vengano quanto prima assicurati alla giustizia". Per la parlamentare, "quanto avvenuto è una tragedia sfiorata, che impone a tutto il mondo politico di osservare rispetto e gratitudine verso le Forze dell'ordine. Da troppe parti, invece, troviamo ancora un inaccettabile approccio ideologico all'impegno dei nostri ragazzi in divisa". (Com)