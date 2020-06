Lavoro: Gualtieri, incentivi per ripartenza, costruire via d'uscita che favorisca occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ospite a "In onda" su La7, "ci sono due ipotesi sul campo: costruire incentivi alla ripartenza con l’uscita dalla Cassa integrazione con la decontribuzione ed incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato". Secondo il titolare del Mef, "in questa fase il blocco dei licenziamenti è necessario ed abbiamo fatto bene a prolungarlo. Ovviamente, poi, va costruita una via d’uscita che favorisca ripresa ed occupazione". (Rin)