Messico: pubblicato decreto che sostituisce il Nafta con l'Usmca

- È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del Messico il decreto con cui il Nafta (North American Free Trade Organization) viene sostituito dall'Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement), il nuovo accordo commerciale che entra in vigore mercoledì 1 luglio. Il decreto, a firma del ministero degli Esteri, viene accompagnato da altri otto accordi bilaterali con gli Stati Uniti e al protocollo con le modifiche frutto del secondo e più impegnativo round delle trattative, quello aperto dopo la firma del trattato originale. L'accordo, che i messicani chiamano con l'acronimo "T-Mec", è composto di 34 capitoli e dodici allegati. L'attuale formulazione dell'Usmca è frutto di un serrato confronto portato avanti dalle parti anche dopo la firma del documento a fine 2018. Le intense trattative portate avanti per un altro anno sono approdate a modifiche nella legislazione sul lavoro, sul diritto ambientale, nonché sull'applicazione e protezione dei brevetti. Tra le principali novità ci sono nuovi meccanismi per la soluzione delle controversie sul lavoro, e l'innalzamento - entro sette anni - delle quote di acciaio di produzione nazionale con cui costruire le automobili destinate ad evitare i dazi. (segue) (Mec)