Messico: pubblicato decreto che sostituisce il Nafta con l'Usmca (2)

- La discussione sul rispetto delle norme sul lavoro è stato uno dei punti "più duri" della trattativa, ha detto il sottosegretario agli Esteri del Messico, l'esperto negoziatore Jesus Seade ricordando la "preoccupazione legittima" espressa dai Democratici Usa. Per firmare il testo originale dell'Usmca, il Messico ha varato una "gigantesca" riforma del diritto del lavoro e i parlamentari Usa non avevano la certezza che potesse essere rispettata, ha aggiunto. Washington aveva inizialmente previsto l'introduzione di un "certificato" sul rispetto delle norme, da allegare ai prodotti in transito alla frontiera. Un onere considerato eccessivo da Città del Messico, che ha rivendicato la firma di un meccanismo "equo", in grado di tutelare gli interessi comuni e la sovranità nazionale. (segue) (Mec)