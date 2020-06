Fase 3: Monza ridisegna la mobilità nel post Covid, giunta approva progetto per tre nuove corsie ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Giunta del Comune di Monza ha approvato un progetto per la realizzazione di tre corsie ciclabili in corso Milano, via Boito e via Mentana per spingere la mobilità sostenibile. "L'idea – spiega il sindaco Dario Allevi – nasce dalla necessità di riservare più spazio alla cosiddetta mobilità dolce". Una decisione dettata dall'emergenza della situazione e pensata nell'ottica di evitare che i cittadini prendano la propria auto visto che i mezzi pubblici possono accogliere un numero inferiore di passeggeri rispetto a prima della pandemia a causa delle misure di sicurezza e distanza tra le persone da osservare. "È un'opportunità da cogliere – prosegue il sindaco - per accelerare il processo di trasformazione della città. È un'occasione imperdibile per portare avanti quelle politiche sulla mobilità dolce che tanto ci stanno a cuore". Per questo motivo l'amministrazione comunale ha messo a punto un piano che prevede di dedicare una corsia alle biciclette su tre importanti arterie cittadine e di creare un vero e proprio network per le due ruote senza introdurre troppe limitazioni al traffico. Per creare continuità con la rete ciclabile esistente e garantire la connessione con alcuni punti sensibili della città, come la stazione ferroviaria, l'ospedale, il centro storico e la futura stazione della metropolitana di Monza Bettola, sono state individuate tre strade: corso Milano – via Borgazzi per collegare il centro di Monza con il percorso ciclabile oggi in cantiere per raggiungere la futura stazione della metropolitana di Monza Bettola; via Mentana per collegare la parte est della città alla stazione ferroviaria; via Boito – via Pergolesi – via Ramazzotti per collegare il centro città con l'ospedale. Oggi a Monza abbiamo circa 40 chilometri di percorsi ciclabili, 4,2 chilometri in realizzazione e altri 40 chilometri potenziali su cui è possibile realizzare degli interventi con la sola segnaletica. (segue) (com)