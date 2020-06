Fase 3: Monza ridisegna la mobilità nel post Covid, giunta approva progetto per tre nuove corsie ciclabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre percorsi ciclabili si trovano in un contesto urbano, cioè su strade dove la velocità massima consentita ai veicoli è di 50 km/h. Il progetto prevede, pertanto, la realizzazione delle cosiddette corsie ciclabili, come introdotte dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 - noto come Decreto Rilancio. Per questo è prevista la tracciatura di segnaletica orizzontale per complessivi 4.500 metri di strade, la posa di circa 100 pittogrammi con l'immagine di una bicicletta, con il conseguente adeguamento degli attraversamenti pedonali sulle strade oggetto di intervento. Il progetto prevede anche la possibilità di tracciare due «case avanzate, cioè le linee di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla corsia di arresto per tutti gli altri veicoli. Ciò per garantire una maggiore protezione ai ciclisti. Il progetto, il cui costo è stimato tra i 16 e i 20 mila euro, è stato affidato a Monza Mobilità. (com)