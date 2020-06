Lombardia: Fumagalli (M5a), comitato saggi doveva essere indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Comitato dei saggi per l'evoluzione del sistema sanitario lombardo", secondo il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Pirelli, Marco Fumagalli, doveva essere "indipendente e coinvolgere le professioni sanitarie". "Anche Maroni aveva i suoi saggi e si è visto com'è andata a finire. Con le nomine politiche tutto si trasforma in farsa. Un comitato di esperti che affianca la politica poteva essere condivisibile come metodo, ma per funzionare doveva essere assolutamente indipendente e coinvolgere tutte le professionalità nel settore", osserva Fumagalli in una nota. "Proprio per questo - prosegue il capogruppo pentastellato - avevamo chiesto l'istituzione di un comitato tecnico consultivo per la riforma della sanità, con un ordine del giorno proposto al Consiglio regionale. Andava previsto il coinvolgimento di tutte le parti: dagli ordini professionali coinvolti, all'università fino alla società civile. Il centro destra non l'ha voluto nemmeno discutere". "Basta chiedere all'uomo della strada per sapere che per migliorare la sanità lombarda occorre potenziare quella pubblica. Non vorrei che questo comitato di soccorso alla giunta Fontana continuasse sulla strada tracciata da Formigoni, privilegiando la sanità privata a discapito di quella pubblica per interessi di bottega. La riforma deve avere al primo punto il potenziamento della sanità pubblica lombarda. È ora di finirla di considerare la nostra salute un business", conclude Fumagalli. (com)