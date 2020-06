Fisco: Bernini (FI), mini rinvio è una beffa doppia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini interviene sulla proroga fiscale. "La tattica del governo non cambia mai: ancora una volta per annunciare la proroga delle scadenze fiscali di fine giugno aspetta l’ultimo giorno, confidando che nel frattempo molto abbiano già pagato - afferma in una nota -. Quando poi si scopre che la proroga sarà appena di venti giorni, allora la beffa diventa doppia. La liquidità promessa non è arrivata, e chi ha avuto la fortuna di riceverla dovrà spenderla in tasse. Forza Italia sostiene ormai da mesi la necessità di una moratoria fiscale per tutto il 2020, perché il fisco vampiro non può avventarsi su imprese e cittadini già dissanguati dal lungo lockdown. Ma il governo non ci sente". (Com)