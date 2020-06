Scuolabus dirottato: De Corato, revocare cittadinanza a Sy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota l'assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, chiede che venga revocata la cittadinanza a Osseynou Sy, il 47enne senegalese che, nel marzo 2019, ha sequestrato, dirottato e incendiato sulla Paullese un bus con a bordo 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella di una scuola media di Crema. "La perizia psichiatrica richiesta dalla Corte d'Assise di Milano ha certificato che Osseynou Sy non è infermo di mente: era pienamente consapevole di ciò che stava facendo e della strage che stava cercando di compiere. Mi aspetto il massimo della pena per le accuse di strage, sequestro di persona e incendio che gli sono state rivolte", dichiara De Corato. "Fortunatamente - prosegue l'assessore - non sono servite a nulla le dichiarazioni farneticanti fatte durante il processo per cercare di ottenere uno sconto di pena per infermità mentale. Speriamo, ora, che la sentenza dia giustizia alle famiglie e ai ragazzi segnati, probabilmente per tutta la vita, dalla vicenda". "Gli venga revocata la cittadinanza e, dopo aver scontato il massimo della pena senza riduzioni venga rispedito in Senegal", conclude De Corato. (com)