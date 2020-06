Viabilità: Aspi, su ispezioni in galleria inevitabili disagi, si apra tavolo Mit-istituzioni liguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia (Aspi) è dispiaciuta per i disagi agli automobilisti e al territorio ligure e comprende le istanze provenienti dalle istituzioni locali. Per trovare una soluzione alla situazione attuale, Aspi ritiene utile che si apra un tavolo formale di confronto tra le istituzioni e gli enti liguri e il ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit), a cui dà fin da subito la piena disponibilità a partecipare, nella sua qualità di ente concessionario dell'infrastruttura. La Società - riferisce una nota - sta mettendo in campo ogni sforzo possibile (oltre 1.000 tecnici specializzati, con lavorazioni h24 7 giorni su 7) per rispettare la scadenza del 15 luglio per la fine delle ispezioni nelle gallerie liguri, deadline confermata ancora ieri dai tecnici del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Oggi Aspi non può che attenersi rigorosamente alle nuove prescrizioni del Mit per quanto riguarda le tempistiche e le modalità di ispezione delle gallerie sulla rete ligure di Autostrade per l'Italia così come richiesto lo scorso 26 maggio. (segue) (Com)