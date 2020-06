Viabilità: Aspi, su ispezioni in galleria inevitabili disagi, si apra tavolo Mit-istituzioni liguri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ricorda - prosegue Aspi - che a inizio anno era stato definito con il Mit un percorso condiviso, che ha consentito notevoli passi in avanti in tema di standard di monitoraggio e di sicurezza delle gallerie (l'ultima circolare in materia risale infatti al 1967). Tale percorso aveva visto l'emanazione di una importante linea guida sviluppata dalla società e fatta propria dal Ministero lo scorso 20 maggio, con la successiva indicazione di adozione a tutti i concessionari. Le successive prescrizioni ricevute dal Mit per la sola Liguria lo scorso 26 maggio hanno generato un'importante concentrazione di attività, e a tali indicazioni Aspi si sta scrupolosamente attenendo. (segue) (Com)