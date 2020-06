Viabilità: Aspi, su ispezioni in galleria inevitabili disagi, si apra tavolo Mit-istituzioni liguri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio anno la Società, a seguito dei monitoraggi effettuati, ha avviato interventi di manutenzione e ammodernamento (con conseguenti chiusure) sul 12 per cento delle 285 gallerie della sola rete ligure e ha eseguito oltre 4.000 interventi tra micro, minori e maggiori, lavorando ininterrottamente durante tutto il periodo di lockdown. Le criticità per la viabilità continueranno dunque almeno fino al 15 luglio e solo dopo tale data, qualora i metodi di indagine indiretti messi a punto con il Ministero diano risultati favorevoli, si potrà ripianificare la fase conclusiva dei controlli, attenuando ma non annullando completamente i disagi. La società nelle scorse settimane aveva formulato al Mit diverse ipotesi di ri-pianificazione degli interventi allo scopo di ridurre gli impatti dei cantieri sulla viabilità. Più volte - conclude Aspi - è stato ribadita la necessità di definire un chiaro quadro normativo e di riferimento e ci si augura che il Mit si possa esprimere nelle prossime ore, definen o criteri omogenei e condivisi a livello nazionale. (Com)