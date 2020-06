Ue: Merkel riceve Macron, l'Europa è il nostro futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, l'Ue attraversa “tempi difficili”, ma è “il nostro futuro: solo insieme saremo forti e giocheremo un ruolo nel mondo” affrontando sfide come la crisi del coronavirus, della protezione del clima e della digitalizzazione. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Angela Merkel durante la conferenza stampa con il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha ricevuto oggi presso il castello di Meseberg, residenza del governo federale in Brandeburgo. “Saremo forti soltanto in una comunità europea”, ha aggiunto Merkel. Germania e Francia hanno concordato di voler avere “un ruolo nei prossimi mesi” per chiarire che “l'Europa è il nostro futuro”. Il cancelliere tedesco ha proseguito sottolineando che i colloqui con Macron sono stati “positivi per i rapporti tra Germania e Francia e per tutta l'Europa”. L'incontro di Meseberg avviene mentre mancano due giorni al primo luglio, giornata in cui la Germania assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che eserciterà per i successivi sei mesi. (Geb)