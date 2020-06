Ue: Macron, per l'Europa è arrivato il momento della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Europa è giunto il momento della verità. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa congiunta al fianco del cancelliere tedesco, Angela Merkel, nel castello di Meseberg, in Germania. "Con la risoluta iniziativa franco-tedesca, quella del 18 maggio scorso, possiamo fare di questo momento di verità un momento di successo”, ha detto il capo dello Stato francese. “Durante questa crisi abbiamo mostrato la nostra forza, la nostra resilienza e l'accordo storico che abbiamo siglato il 18 maggio con il cancelliere non è solo il risultato di tre settimane di negoziati intensi. È frutto di tre anni di lavoro fiducioso, paziente, fruttuoso condotto insieme”, ha affermato Macron. Il presidente francese ha anche ricordato che il primo luglio comincerà il semestre della presidenza tedesca del Consiglio europeo. ”Il calendario stesso mostra quanto la nostra volontà e i nostri destini siano intrecciati”, ha detto il titolare dell'Eliseo. (Frp)