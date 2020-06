Scuola: accolte oltre 55 mila domande di mobilità dei docenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 55 per cento delle richieste di mobilità dei docenti sono state soddisfatte. È questo l'esito per l'anno scolastico 2020/2021 pubblicato oggi. Quest'anno sono state 108.676 le domande elaborate, di cui 90.306 per la mobilità territoriale e 18.370 per quella professionale. Oltre 96 mila i docenti effettivamente coinvolti – al netto delle domande non accoglibili - 78.881 le donne e 17.696 gli uomini. Le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 55.008, pari a oltre il 55 per cento del totale dei docenti che hanno partecipato alla mobilità ordinaria. Nel dettaglio, sono state accolte 49.053 domande di mobilità territoriale, il 54,3 per cento di quelle presentate, per un totale di 8 mila spostamenti circa fuori Regione garantiti agli insegnanti. (segue) (Com)