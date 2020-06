Campania: Salvini a Mondragone, teppisti arrivati da Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fortissime tensioni hanno accompagnato l'arrivo di Salvini a Mondragone. Il leader della Lega, insultato e fischiato da un gruppo di manifestanti, ha dichiarato la propria solidarietà ai cittadini "per bene" del Comune del Casertano, per poi rivolgersi direttamente ai manifestanti: "Mi dispiace che in una città così bella ci siano alcuni teppisti che sono arrivati da Napoli e che hanno aggredito i poliziotti. Senza teppisti che tirano uova e sassi sarebbe stato un incontro pacifico". (Ren)