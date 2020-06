Canada: Trudeau, picco della pandemia superato ma aumento dei casi negli Usa deve farci restare vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha superato il picco della pandemia di coronavirus, ma l’aumento del numero di casi negli Stati Uniti e altrove mostra che i canadesi devono rimanere vigili. Lo ha detto oggi il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Dopo una primavera molto impegnativa, le cose continuano a muoversi nella giusta direzione”, ha detto Trudeau nel suo briefing con la stampa giornaliero. Tuttavia, “ciò che stiamo vedendo negli Stati Uniti e altrove ci fa capire che, pur avendo l’intenzione di ripartire, dobbiamo assicurarci di continuare a rimanere vigili”, ha detto Trudeau. Finora in Canada si registrano 103.250 casi complessivi e 8.522 morti. Il mese scorso il governo di Ottawa ha prorogato fino al 21 luglio il divieto di viaggio da e per gli Stati Uniti e non è ancora chiaro se la misura verrà allentata o se sarà ulteriormente prorogata. (Nys)