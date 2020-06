Ue: Bernini (FI), scontro su Mes insanabile, Conte anatra zoppa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva che "il capo politico dei Cinque stelle ha risposto con un durissimo no all’appello di Zingaretti sull’utilizzo dei fondi del Mes (Meccanismo europeo di stabilità). Trattandosi di una rilevantissima questione politica, e trattandosi di uno scontro insanabile fra i due principali partiti di governo - continua la parlamentare in una nota -, in un Paese normale le conseguenze politiche sarebbero inevitabili. Ma in Italia non succederà nulla. Il problema vero, però, è che il premier, incapace di una seppur minima mediazione, si presenterà al prossimo Consiglio europeo come un’anatra zoppa, senza una linea precisa e quindi in una situazione di oggettiva debolezza. È l’ennesima dimostrazione - conclude Bernini - che questo governo non è in grado di tutelare l’interesse nazionale".(Com)