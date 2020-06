© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa insieme alla sindaca di Torino Chiara Appendino e al sindaco di Bari e presidente di Anci Antonio Decaro al meeting online “Stile Comune”, nell’ambito del manifesto già firmato da 250 sindaci italiani “Parole O_stili”.Diretta YouTube (ore 16.15)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. All’ordine del giorno la revisione del Piano Cave della Provincia di Bergamo, il progetto di legge sulla sicurezza del personale sanitario e socio-sanitari e la nomina del revisore dell’Ambito Territoriale di Caccia n°4 di Cremona.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 17) (Rem)