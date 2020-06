Israele: conto alla rovescia per il piano di annessione di parti della Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo luglio il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe procedere con i piani per la potenziale annessione o estensione della sovranità a zone della Cisgiordania, secondo quanto previsto dall’accordo raggiunto dal leder del Likud e di Blue e Bianco, Benny Gantz, ad aprile. Nelle settimane scorse l’avvicinarsi della data del primo luglio ha spinto la comunità internazionale e l’Autorità nazionale palestinese (Anp) a mettere in guardia il governo israeliano dall’intraprendere mosse unilaterali che potrebbero provocare un’escalation di tensione locale, ma anche regionale. Anche l’ambiente militare israeliano ha espresso le proprie perplessità sulla potenziale annessione di parti della Cisgiordania (pari a circa il 30 per cento del territorio) secondo quanto previsto dal piano “Peace to Prosperity” illustrato lo scorso gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In considerazione dello storico del conflitto israelo-palestinese, in certi ambienti vi è il timore che una mossa unilaterale da parte del governo di Gerusalemme possa scatenare una nuova ondata di violenza. Al momento non è chiaro cosa annuncerà Netanyahu il primo luglio: potrebbe emettere un ordine esecutivo di estensione della sovranità soltanto ad alcuni insediamenti, oppure sottoporre la proposta al voto del parlamento. Quel che appare chiaro dalle ultime dichiarazioni di Netanyahu e Gantz è una divergenza di fondo sul tema. (segue) (Mom)