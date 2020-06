Israele: conto alla rovescia per il piano di annessione di parti della Cisgiordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistato da “Agenzia Nova”, Giuseppe Dentice, Associate Research Fellow del programma Medio Oriente e Nord Africa presso l’Ispi, “la data del primo luglio è soltanto indicativa, secondo quanto stabilito a gennaio in occasione della presentazione del piano ‘Peace to prosperity’”. Secondo l’esperto l’auspicio è che “Israele condivida quanto più possibile ogni iniziativa con gli attori regionali per evitare che ci possa essere un’escalation di tensione”, come dimostrano le tensioni recenti avvenute negli insediamenti israeliani che sorgono in prossimità dei villaggi arabi della Cisgiordania. Oggi il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha spiegato che la data del primo luglio “non è sacra”. Per Dentice “la dichiarazione di Gantz mira a rassicurare” l’ambiente, spiegando che la data del primo di luglio “è indicativa, e non definirà l’inizio o la fine di qualcosa”. (segue) (Mom)