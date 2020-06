Israele: conto alla rovescia per il piano di annessione di parti della Cisgiordania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell’annessione di parti della Cisgiordania è stato al centro delle frizioni tra il governo di Gerusalemme e Ramallah. A tal proposito, Dentice ha sottolineato che vi è stato un “forte ridimensionamento a livello di sicurezza. Al di là di questo aspetto, i colloqui non ufficiali vanno avanti”. L’eventuale annessione di parti della Cisgiordania avranno un impatto anche sulle relazioni tra il partito palestinese Fatah, anima dell’Anp, e il movimento rivale Hamas, attivo nella Striscia di Gaza. “Da questa situazione Hamas se ne avvantaggia perché scarica la responsabilità su Fatah e l’Anp”, ha evidenziato l’esperto dell’Ispi, sottolineando, tuttavia, che “anche sul fronte interno di Gaza Hamas è fortemente criticato dall’ala oltranzista che non riconosce sua legittimità”. La questione da tenere in considerazione per Dentice è “come ne potrà uscire l’Anp. Sicuramente, suo malgrado, ne uscirà sconfitta per la tipologia di armi a sua disposizione”. (segue) (Mom)