Israele: conto alla rovescia per il piano di annessione di parti della Cisgiordania (5)

- Un altro degli aspetti importanti dell’eventuale annessione o estensione della sovranità a parti della Cisgiordania riguarda gli aspetti legali. Netanyahu potrebbe decidere di emettere un ordine esecutivo, oppure sottoporre la mozione in parlamento. A tal proposito, Dentice ha spiegato che “il passaggio più facile dovrebbe avvenire in parlamento. Dovrebbe bastare una mozione da approvare con ampia maggioranza”, anche se “in parlamento non è così scontato il voto favorevole al piano”. La proposta di una mozione otterrebbe “un’investitura generale da tutto il parlamento, impedendo l’intervento del governo”. In merito alla possibile approvazione della Knesset, Dentice ha sottolineato che vi sono delle “divisioni su cosa si intende per annessione, su quali parti della Cisgiordania”. Infine, per l’esperto dell’Ispi “Netanyahu non azzarderà un’annessione del 30 per cento della Cisgiordania per una questione di calcolo politico e perché ha scarso interesse reale nell’annessione in senso stretto, quanto più come fattore politico ed elettorale”. (segue) (Mom)