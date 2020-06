Israele: conto alla rovescia per il piano di annessione di parti della Cisgiordania (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione politica e legale della potenziale annessione di parti della Cisgiordania è stata anche al centro di un webinar organizzato dalla Europe-Israel Press Association (Eipa). Micah Goodman, Senior Research Fellow della Shalom Hartman Institute, ha sottolineato la necessità di “incrementare l’autonomia dell’Anp, per non mettere a repentaglio la sicurezza di Israele”. Evidenziando che “vi è una lunga storia di rifiuto da parte dei palestinesi dei piani di pace”, Goodman ha spiegato che si tratta di un piano “molto pro-israeliano” e si è domandato se effettivamente “l’annessione sia la parte migliore del piano di Trump con cui iniziare”. L’esperto ha sottolineato, inoltre, “l’aggressività con cui viene proposta l’annessione. Sarebbe un grande successo per Netanyahu, ma questo successo potrebbe mettere in pericolo la sicurezza di Israele”. Goodman ha spiegato che Netanyahu è un leader “oculato”, come si è visto durante la gestione dell’emergenza Covid-19, e le dichiarazioni sull’annessione fanno parte della sua “retorica”. L’esperto ha spiegato, inoltre, che il primo ministro di Israele è alla ricerca di una “eredità” da lasciare, ovvero passare alla storia come il primo premier ad aver avanzato i piani di annessione. (segue) (Mom)