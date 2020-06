Israele: conto alla rovescia per il piano di annessione di parti della Cisgiordania (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del webinar organizzato dall’Eipa, Eran Lerman, vice presidente dello Jerusalem Institute for Strategy and Security (Jiss), ha dichiarato che “la presenza di Israele è fondamentale per la sicurezza dell’Anp dalle minacce provenienti da Hamas, Iran e Stato islamico”. L’esperto ha sottolineato “l’opportunità” fornita dall’annessione, “ma i rischi devono essere calcolati”. Inoltre, Lerman si è concentrato sulla tempistica dell’avvio del piano, legata alla presidenza degli Stati Uniti, dove si voterà a novembre. Nel caso in cui dovesse vincere Joe Biden, “ci sarebbero nuove variabili da tenere in considerazione”, quindi bisognerà procedere prima delle elezioni, finché è in carica Donald Trump.Infine, l’esperto si è concentrato sulle dichiarazioni dell’Unione europea che ha messo in guardia da eventuali azioni unilaterali. “Un eventuale stop da parte dell’Ue della cooperazione con Israele danneggerebbe prima di tutto i paesi europei” e poi Israele è un “alleato strategico di Emirati Arabi Uniti, Russia, Cipro, e Grecia in funzione anti Turchia”, ha concluso Lerman. (segue) (Mom)